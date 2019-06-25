Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat arazisi yandı Aksaray’da arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Aksaray’da arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 300 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirtildi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde çiftçilerin traktörlerle yangına müdahale etmesi görülüyor.

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