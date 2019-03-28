0553 313 94 23

Aksaray’da 3 firari operasyonla yakalandı

Aksaray’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:16
Aksaray’da 3 firari operasyonla yakalandı

Aksaray’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı.


Operasyonlar Mehmet Akif Ersoy, Hacı Hasanlı ve Bayrambaba Mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapıldı. Edinilen bilgiye göre, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan aranan ve 6 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. (30), “Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. (21) ile “Yaralama” suçlarından aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (40) evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kop’ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık Lansman toplantısı düzenlendi
    1. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    2. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    3. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    4. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    5. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    6. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    7. Rize’de jandarmadan operasyon
    8. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    10. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    11. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    12. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    13. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    15. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    16. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    17. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    18. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    19. Ferritin nedir? Demir yüksekliği neden..
    20. Denizli’de polisten zehir tacirlerine..
    21. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    22. İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea..
    23. Bakan Gül’den Şahinbey’in projesine..
    24. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7..
    25. MSÜ sınav giriş belgesiyle sınavı..
    26. İslahiye, Fatma Şahin’i bağrına bastı
    27. Pipisinin üstünden işeyen çocuğa..
    28. Psikiyatrist Çevik: “Takıntı hastalık..
    29. Art arda depremlerle sarsılan Malatya..
    30. Çaldıkları motosikletleri parçalayıp..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak