Aksaray’da 200 bin dekar arazide 30 milyonluk dolu ve sel zararı

Aksaray’da dolu ve ardından gelen sel nedeniyle sular altında kalan 200 bin dekar ekili tarım arazisinde 30 milyon TL’lik zarar oluştu. Dolunun ardından gelen sel ile tarlalar mahsullerle adeta göle döndü.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da şiddetli dolu ve yağmur yağışı tarım alanında büyük hasarlara neden oldu. 2 ayda 4 kez yağan dolu ve şiddetli yağmur ekili tarım arazilerini yerle bir ederek adeta göle dönüştürdü. Dolu ve ardından yaşanan sel felaketinden sonra ekili ürünler sular altında kalarak heba oldu. Aksaray genelinde 200 bin dekar ekili tarım arazisini vuran dolu ve sel felaketi 30 milyon TL’lik bir maddi zarara neden olurken, çiftçiler kara kara düşünmeye başladı.

Dolu ve sel felaketinin ardından tüm ekili arazisi heba olan çiftçi Muhammet Çınar (20), “Aşırı dolu ve yağış nedeniyle tarlaları hep sel vurdu. Yağış baya bir etkiliydi. Baya uzun sürdü. Yüzde 99 hasar var” dedi.

Çiftçi Ramazan Ozan (51) ise "3-4 gün önce bir doluyla karşılaştık. Aradan birkaç gün geçtikten sonra dün akşam yine cenabı Allah tarafından gelen dolu, sel tamamen arazilerimizi harap etti. Allah tüm çiftçi arkadaşlarımıza sabır versin” ifadelerini kullandı.

“Zararları devlet olarak karşılama yoluna gideceğiz”

Dolu ve sel felaketinin ardından Aksaray Valisi Ali Mantı felaketin yaşandığı bölgelere bir bir giderek Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, muhtarlar ve çiftçiler ile birlikte yerinde inceleme ve tespit çalışmaları yaptı. Ekili tarım arazilerinde meyve bahçelerine kadar incelemelerde bulunan Vali Mantı, felaketin üzücü olduğunu belirterek, "Aksaray ilimizin değişik bölgelerinde doludan kaynaklanan 200 bin dekar yaklaşık arazimizde hasar tespit edildi. Tarım müdürlüğümüz ve ekibi, ziraat odamız, muhtarlarla birlikte ciddi şekilde çalışarak tespitleri yaptı. İnşallah devlet olarak yasal sınırlar içerisinde üzerimize düşen tüm görevi yapacağız. İnşallah bu zararları devlet olarak karşılama yoluna gideceğiz. Allah daha beterinden saklasın. İnşallah çiftçilerimizle beraber yapılması gerekeni yapacağız” dedi.

“200 bin dekar arazide 30 milyonluk zarar”

Tarım arazilerinde incelemeler yaparak çiftçiler ile görüşen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 200 bin dekar arazide 30 milyonluk zarar olduğuna dikkat çekerek, “Bu sene boyunca ilimize yaklaşık 4 sefer dolu yağışı oldu. Bu da şimdi üreticilerimizi ciddi şekilde sıkıntı oldu. Yağan dolunun ne kadar büyük, zararın ne kadar büyük olduğunu hep birlikte gördük. Yaklaşık 200 bin dekar alana dolu yağdı. Maddi anlamda da 30 milyon TL civarında. Eski parayla 30 Trilyon civarında. Dolu yağışından sonra bölgelerde ciddi şekilde sel felaketi oldu. Sel felaketinde burada gördüğümüz gibi, selin ne kadar sıkıntılı olduğunu. Elimizde ne var ne yok, hububat olsun, mısır olsun, arpası, buğdayı, ayçiçeği, dolunun değdiği yerlerin yüzde yüzü kesinlikle bitik durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, yetkililer, bakanlar buradaki üreticilerimizin yarasını en kısa sürede sararlarsa çok iyi olur. Banka ve tarım kredideki borçların 3 yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesini ve üreticilerimizin 30 milyon TL olan zararın da bir an önce AFAD fonundan, Cumhurbaşkanlığı fonundan giderilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “2019 yılı içerisinde Mayıs ayında 2, Haziran ayında 2 olmak üzere 4 kez dolu afeti yaşandı. Dolu afetinin ardından da sel afeti yaşandı. Yaklaşık tespitlerimize göre, ilimizde 200 bin dekar ekili arazide hububat, mısır, şeker pancarı ve yoncada zarar var. Bu zararın maliyeti ise yaklaşık 30 milyon civarında. Tüm tespitlerimizi yaptık. İnşallah Allah’ım böyle bir afet vermez. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.