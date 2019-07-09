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Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Aksaray’da polisin yaptığı araştırmalar neticesinde 6 ay içerisinde 157 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilirken, bu şahıslara 383 bin 832 TL idari para cezası kesildi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:13
Aksaray’da 157 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Aksaray’da polisin yaptığı araştırmalar neticesinde 6 ay içerisinde 157 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilirken, bu şahıslara 383 bin 832 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu şahıslar üzerinde geniş çaplı araştırma ve çalışma başlattı. Ocak ve Haziran 2019 tarihleri arasında suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı bazı fiillerin önlenmesi, gereken önleyici tedbirlerin alınması ve kamu düzeninin devamının sağlanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapan, Aksaray’da bulunduğu esnada suça karışarak, kamu düzenini bozduğu anlaşılan 8 ayrı ülke vatandaşı olan toplam 163 şahsı yakaladı. Hakkında gerekli idari işlem yapılan 157 şahıs sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Ayrıca 163 yabancı uyruklu şahsa toplam 383 bin 832 TL idari para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:13
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