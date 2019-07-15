Aksaray’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

AKSARAY (İHA) – Aksaray’da düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen anma programı saygı duruşunda bulunulmadı ve İstiklal Marşının okunmadı ile başladı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı olarak dinlendi. Ardından Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde Ali Kınık, Dursun Ali Erzincanlı, Nurullah Güneşdoğdu ve Ömer Döngeloğlu sahneye çıktı.

Aksaray Valisi Ali Mantı yaptığı konuşmada, “Bugün hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Hep birlikte bu hain ve ahlaksız darbe girişimini hep birlikte tekrar lanetliyoruz. Milletimizin gelecekte, istikbalde böyle hain ve ahlaksız darbe girişimlerine maruz kalmaması için hepimizi düşünmeye, milletimizi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hepimiz bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir güç inşallah bizi yıkamayacaktır. Milletimiz var olsun. İnşallah yeni nesillerimiz böyle sıkıntılı günler yaşamasın. Milletimizin mayasının temiz olduğunu biliyoruz. Bu millet her zaman zor anlarda ayağa kalkmıştır. Hiçbir zaman ne içerdeki, ne de dışarıdaki hainlere pirim vermemiştir. Milletimizin bekası var olsun” şeklinde konuştu.

“Yarınlarımız bugünümüzden güzel olacak”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “15 Temmuz’u bir kez daha hüznüyle, sevinciyle idrak ediyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bu gün bize mutluluk veriyor. Çok şükür bu günlerimize. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak” diye konuştu.

Programa binlerce vatandaşın yanı sıra Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Daire Başkanı Şehit Önder Güzel’in annesi Gülşen Güzel, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Çansever, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, MHP İl Başkanı Mustafa Çölkesen, STK başkanları ve daire müdürleri katıldı.