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Aksaray’da 125 kursiyere kaz ve ördek yetiştiriciliği sertifikası verildi

Aksaray’da 368 saatlik kursta eğitim alan ve sınavları başarıyla geçen 125 kursiyere kaz ve ördek yetiştiriciliği sertifikaları verildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
Aksaray’da 125 kursiyere kaz ve ördek yetiştiriciliği sertifikası verildi

Aksaray’da 368 saatlik kursta eğitim alan ve sınavları başarıyla geçen 125 kursiyere kaz ve ördek yetiştiriciliği sertifikaları verildi.


Aksaray’da Ticaret Borsası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kaz ve ördek yetiştiriciliği kursu açıldı. Açılan kursta 368 saat eğitim alan kursiyerlerden başarılı olan 125’i kaz ve ördek yetiştiriciliği sertifikası aldı. Ticaret Borsasında gerçekleştirilen sertifika töreninde kursiyerlere sertifikaları teslim edildi. Burada bir konuşma yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarımsal üretim ve hayvan sayısı açısından Türkiye’de ilk 10 il içerisinde olan Aksaray’ın TR 71 illeri (Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kırşehir) arasında da birinci sırada olduğunu belirterek, “Kanatlı hayvan sektöründe potansiyelini fark eden ilimiz son 15 yılda üretime hız verdi. Şu an itibari ile ilimizde 40 bin civarında kaz olup her yıl 5-6 ton kaz eti başta Kars olmak üzere Ankara ve İstanbul illerine satışı yapılmaktadır. Sarıyahşi ilçesinde 2019 yılı şubat ayında küçük kapasiteli bir kesimhane kurulmuş, il merkezine büyük bir kesimhane kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kaz yetiştiriciliğini bir çatı altında toplamak için üreticilerimiz kooperatif kurmaları konusunda desteklenmiş ve 2019 yılı Ocak ayında kooperatif kurulmuştur. Bakanlığımız ve müdürlüğümüzün tarım ve hayvancılıkta esas hedefi Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunu da inşallah çok çalışarak başaracağız” dedi.


Vali Ali Mantı da sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Üreterek ülkeye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Bugün eğitimini alarak bu işe emeğini koyan ve emeği geçenlere, özellikle üreticilere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi. Sertifika törenine Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, kurum müdürleri, STK başkanları ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
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