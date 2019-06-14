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Aksaray’da 1 ayda 6 bin 553 sürücüye 2 milyon lira ceza

Aksaray’da karayolu ve şehir içi trafik kontrol ve denetimleri kapsamında 21 bin 310 araç denetlerken, 6 bin 553 sürücüye 2 milyon 118 bin 785 TL para cezası kesildi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:33
Aksaray’da 1 ayda 6 bin 553 sürücüye 2 milyon lira ceza

Aksaray’da karayolu ve şehir içi trafik kontrol ve denetimleri kapsamında 21 bin 310 araç denetlerken, 6 bin 553 sürücüye 2 milyon 118 bin 785 TL para cezası kesildi.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Şubesi ekipleri, 1 ay içerisinde yaptıkları uygulamalarda 21 bin 310 araç denetledi. Yapılan denetimlerde 1 ay içerisinde kusurlu görülen 6 bin 553 sürücüye toplamda 2 milyon 118 bin 785 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 441 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün de sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Şehir polis kameralarından yapılan denetimlerde ise 670 araca ters yön, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, araç kullanırken telefonla görüşme yapmak, emniyet kemeri takmamaktan cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:33
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