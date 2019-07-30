Aksaray’da 1 ayda 20 bin 340 kişi sorgulandı, 28 tutuklama

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev yapan polis ekipleri, 1 ay içerisinde 20 bin 340 şahsı sorguladı. Polis ekipleri 157 şahsa işlem yaparken, 28 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalar kapsamında 1 ay içerisinde 20 bin 340 şahsın GBT ve UYAP sorgulamasını yaptı. Hakkında UYAP yakalama emri olan 85 şahıs ile yoklama kaçağı 72 şahıs yakalandı. Çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 şahıs da yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. 126 umuma açık iş yerinde denetimler yapan polis ekipleri, kumar oynatmak için yer temin eden 2 iş yerini kapattı. Yine çalışmalar kapsamında kayıp olarak aranan 19 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.