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Aksaray’da 1 ayda 17 bin araç denetlendi

Aksaray’da 1 ay içerisinde 17 bin 531 araç denetimi yapan polis, 5 bin 471 araç sürücüsüne 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası uyguladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Aksaray’da 1 ayda 17 bin araç denetlendi

Aksaray’da 1 ay içerisinde 17 bin 531 araç denetimi yapan polis, 5 bin 471 araç sürücüsüne 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası uyguladı.


Aksaray’da halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla trafik denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uyguluyor.


Özellikle şehrin ana arterlerinde gün boyu uygulama yapan trafik ekipleri, Şubat ayı içerisinde toplam 17 bin 531 otomobil ve sürücüsünü denetledi. Yapılan denetimlerde 5 bin 471 sürücüde trafik kusuru ve ihlali tespit eden polis, toplamda 1 milyon 804 bin 690 TL idari para cezası kesti. Ayrıca kusurlu olan 201 otomobil trafikten men edildi. Şubat ayında Aksaray genelinde 1 ölümlü ve 48 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 78 kişinin yaralandığını öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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