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Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık açıklaması

Aksaray’da valilik ve birim müdürlerinin adını kullanarak dolandırıcılık olaylarının yaşanmasının ardından Aksaray Valiliği bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:02
Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık açıklaması

Aksaray’da valilik ve birim müdürlerinin adını kullanarak dolandırıcılık olaylarının yaşanmasının ardından Aksaray Valiliği bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.


Aksaray Valili tarafından yapılan açıklamada, “Bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri, Valiliğimiz ve birim müdürlerinin adını kullanarak çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları Valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Aksaray Valiliği (0 382 2131053) ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız” ifadelerini yer verildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:02
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