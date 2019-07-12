Aksaray Ülkü Ocaklarından hayvanlara yardım eli

Aksaray’da hava sıcaklıklarının artması ve bunaltıcı sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte Ülkü Ocakları tarafından hayvanlara yönelik sokak ve caddelere yiyecek ve su bırakıldı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından 81 ilde başlatılan sokak hayvanlarına destek kampanyası kapsamında Aksaray’da da Ülkü Ocakları Başkanlığı harekete geçerek sokak hayvanları için adeta seferberlik başlattı. Ülkü ocaklarındaki gençler temin edilen hayvan maması, yiyecek ve su kaplarıyla sokak sokak, cadde cadde gezerek hayvanlara mama, yiyecek ve su bıraktı.

Konuyla ilgili bilgi veren Aksaray Ülkü Ocakları Başkanı Muhsin Arslan, “Bizler kışın hayvanlar için barınak yapan, hayvanların zorlu yaşamlarına her zaman destek veren bir neslin torunlarıyız. Özellikle bu sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş’in himayelerinde 81 ildeki Ülkü Ocaklarında üye arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarına yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi sosyal bir projeye liderlik eden Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş’e teşekkür ediyorum” dedi. Arslan tüm gençleri sokak hayvanlarına yardımcı olmaya davet etti.