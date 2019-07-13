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Aksaray Ticaret Borsasında 15 Temmuz duası

Aksaray’da Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua programı gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
Aksaray Ticaret Borsasında 15 Temmuz duası

Aksaray’da Ticaret Borsası tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua programı gerçekleştirildi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Aksaray Ticaret Borsasında 15 Temmuz Şehitleri için dua programı gerçekleştirildi. Programa Vali Ali Mantı, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, esnaflar katıldı. Borsa faaliyetleri hakkında Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ten bilgi alan Vali Ali Mantı burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, “Her zaman bize bedel ödetmeye çalışacak içerideki ve dışarıdaki hainler ve münafıklar olacaktır. Allah bunların karşısında milletimizin birliğini, dirliğini, beraberliğini düzenini bozmasın. Her türlü nifaklara karşıyız. Allah’ım bir daha 15 Temmuz gibi münafıklık ya da farklı bir şey yaşatmasın” dedi. Aksaray Ticaret Borsasının önemli çalışmalar içerisinde bulunduğunu kaydeden Vali Ali Mantı, “Başkanımız yeni yeni projeleri faaliyete geçiriyor. Sürekli nerede ne tür bir proje yapabilir, Aksaray’a nasıl faydalı olabilirizin peşinde. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Aksaray’ımız tabii diğer vilayetlere göre biraz daha şanslı bu konuda. Yatırımlar devam ediyor. İnşallah daha da devam edecek” dedi.


Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise yaptığı konuşmada, “Valimiz halk adamı halka dokunan insan olarak her zaman bizimle beraber aynı havayı soluyor. Aksaray Ticaret Borsası olarak kendisine her götürdüğümüz projede bizimle beraber hareket ediyor ve yanımızda oluyor. Bizler de halkın adamı Valimiz Ali Mantı ile çalışmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe dikkat çeken Özkök, “Yüce Allah milletimize yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın diyorum. Komutanına inanan Türk Milleti, Malazgirt’e Alparslan’ın, Çin Seddine Kürşat’ın, İstanbul’a Fatih’in, Mohaç’a Kanuni’nin, Milli Mücadelede, Çanakkale’de Atatürk’ün, 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile ölümü göze alarak tankların, topların karşısına dikilerek geçit vermemiştir. Bu şuurla birlikte Türk milletini ilelebet payidar olmasını diliyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz ve bütün şehitler için dua edildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
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