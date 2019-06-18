0553 313 94 23

Aksaray Ticaret Borsası üreticiye kazandırıyor

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) lisanslı depolarına ürün alımına başladı.

18 Haziran 2019 Salı 12:31
Aksaray Ticaret Borsası üreticiye kazandırıyor

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) lisanslı depolarına ürün alımına başladı. Çiftçiler ürettikleri arpa, buğday, mısır, çavdar, nohut gibi hububat ürünlerini ATB lisanslı depo tesislerinde depolayabiliyor, isterse satışını gerçekleştirebiliyor.


Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Ürünlerini ATB lisanslı depolarına getiren çiftçiler, yüzde 2 stopaj, yüzde SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz ve depo kira ücreti desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca tüm bunlara ilaveten Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75’ine kadar sıfır faizli, 9 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip olabiliyorlar. Ayrıca ATB hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, Aksaray’daki üreticilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile alım sözleşmesi imzalamıştır. Aksaray’da merkez Aratol Mahallesinde ve Eşmekaya kasabasında E-90 Karayolu üzerinde bulunan lisanslı depolarımıza TMO tarafından alımlar gerçekleştirilmektedir. Devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlardan faydalanmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişiler borsamıza gelerek gerekli işlemleri yaptırabilirler. Biz istiyoruz ki bütün üreticilerimiz kazansın. Ürettikleri ürünler borsamızla değerlensin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    1. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    2. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    3. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    4. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    5. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    6. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    7. Erenler’de kilitli parke taşları..
    8. Altın fiyatları
    9. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    10. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    11. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    12. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    13. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    14. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 5..
    15. Konuk sanatçılar projesine AB'den..
    16. Yıldırım Ordulu STK temsilcileriyle..
    17. Kuveyt'ten Muğla'ya gelen yolcu..
    18. Eski yarbay sanık kod adına kadar..
    19. Çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi
    20. Fren yapan otobüsün üzerinden yola..
    21. O Bir Star’a uluslararası ödül
    22. Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin..
    23. Müge Anlı stüdyosu kayıp yakınlarıyla..
    24. Uyanık göçmen kaçakçısı kadın, yakayı..
    25. Van merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
    26. Aksaray Belediyesi yeni yollar açıyor
    27. Satranç: 4. Başkent Üniversitesi..
    28. Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler..
    29. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    30. Lisede şaşırtıcı olay! Şifreler..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması