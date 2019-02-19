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Aksaray patates ekimi yasaklanmadı

Aksaray’da patates ekiminin yasaklandığına dair çıkan iddialara Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı bilgilendirmeyle açıklık getirdi.

19 Şubat 2019 Salı 09:45
Aksaray patates ekimi yasaklanmadı

Aksaray’da patates ekiminin yasaklandığına dair çıkan iddialara Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı bilgilendirmeyle açıklık getirdi.


Aksaray’da patates ekiminin yasaklandığı yönünde çıkan iddialara Tarım ve Orman Müdürlüğünden açıklama geldi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’da 2018 yılında toplam 75 bin dekar patates ekimi yapıldığını belirterek, “2019 yılında da ilimizde 75 bin dekar alanda patates yetiştiriciliği yapılacağı tahmin edilmektedir. İlimizde patates hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmaları kapsamında yapılan sürveylerde karantinaya tabi zararlı organizmaların tespit edildiği 3 bölgede patates siğili, halkalı çürüklük, kahverengi çürüklük ve nematod görülen sınırlı sayıdaki parsellerde hastalık tespit edilmiş ve bu parsellerde karantina tedbirleri uygulanmıştır. Hastalık tespit edilen toplam parsel sayısı 47 olup yaklaşık bin dekarlık bir alanı kapsamaktadır. Hastalık görülen alan toplam patates ekilen alanın yüzde 1,3’üne tekabül etmektedir. Uygulanan karantina tedbirleri kapsamında hastalık tespit edilen alanlarda patates ekimi ve Solanaceae familyasından olan ürünler yasaklanmış olup, bu parsellerde diğer bütün ürünler yetiştirilebilecektir. Karantina tedbirleri kapsamında sadece hastalık tespit edilen parsellerde patates ekimi yasaklanmıştır. İlimizin tamamında patates ekiminin yasaklandığı gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:45
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