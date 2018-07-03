Aksaray lise taban puanları YEP yüzdelik dilimleri kontenjanları 2018 2019

Liselere Giriş Sınavı LGS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleşmek için binlerce öğrenciyi şimdi de tercih heyecanı sardı. Akaray lise taban puanlarını MEB e okul üzerinden öğrenilebilecek. Aksaray'ın tüm liseleri 2018 2019 taban puanları, yüzdelik dilim YEP puanları ve kontenjanları açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:08

Liselere Giriş Sınavı LGS 2018 sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleşmek için binlerce öğrenciyi şimdi de tercih heyecanı sardı. Akaray lise taban puanlarını MEB e okul üzerinden öğrenilebilecek. Aksaray'ın tüm liseleri 2018 2019 taban puanları, yüzdelik dilim YEP puanları ve kontenjanları açıkladı.

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 2018 LGS tercihleri de başladı. Aksaray ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. Aksaray liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihleri 2 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS lise tercihleri 13 Temmuz tarihlerine kadar yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Aksaray liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. Hakkari liselerin taban  puanları ve yüzdelik dilimleri.

AKSARAY LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

 

 

 

 

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