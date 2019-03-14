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Aksaray Engelli koordinasyon merkezinde anlamlı buluşma

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı kulüp yöneticisi Cüneyt Avan, Engelliler Derneği Aksaray Şube Başkanı Bekir Kaya, takım kaptanı Dursun Duru ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:28
Aksaray Engelli koordinasyon merkezinde anlamlı buluşma

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi tekerlekli sandalye Basketbol takımı kulüp yöneticisi Cüneyt Avan, Engelliler Derneği Aksaray Şube Başkanı Bekir Kaya, takım kaptanı Dursun Duru ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Engelli Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada Engelliler Derneği Başkanı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kulüp yöneticileri, 5 yıl boyunca engelli dostu projelere imza atan Başkan Yazgı’ya, Aksaray Belediyesinin engelliler adına yaptığı çalışmalar ve sporculara sağladığı destek için teşekkür etti.


Başkan Yazgı, tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları nezdinde her engeli aşarak spor yapan tüm sporcuları kutladığını belirterek, engelliler adına faaliyet gösteren tüm derneklere ve engellilerin sosyal yaşamın içerisinde yer almalarına destek sağlayan herkese teşekkür etti.


Buluşma plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:28
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