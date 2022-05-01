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Oruç Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Oruç

Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray’da bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başladı. Bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, Aksaray Merkez’de bayram namazı saat kaçta? Aksaray ilçeler bayram namazı saati:

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:42:00 -
Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan bayramı sebebiyle milyonlar camilere akın edecek. Bu sebeple hangi ilde bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, bayram namazı saat kaçta?

Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.18'de kılınacak.

Ağaçören bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Ağaçören'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.17'de kılınacak.

Eskil bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Eskil'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.

Gülağaç bayram namazı saati

Aksaray Gülağaç'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.16'da kılınacak.

Güzelyurt bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Güzelyurt'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.16'da kılınacak.

Ortaköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Ortaköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.17'de kılınacak.

Sarıyahşi bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Sarıyahşi'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.18'de kılınacak.

Sultanhanı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Aksaray Sultanhanı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.

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