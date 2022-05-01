Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray’da bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başladı. Bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, Aksaray Merkez’de bayram namazı saat kaçta? Aksaray ilçeler bayram namazı saati:
Ramazan bayramı sebebiyle milyonlar camilere akın edecek. Bu sebeple hangi ilde bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, bayram namazı saat kaçta?
Aksaray bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.18'de kılınacak.
Ağaçören bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Ağaçören'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.17'de kılınacak.
Eskil bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Eskil'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.
Gülağaç bayram namazı saati
Aksaray Gülağaç'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.16'da kılınacak.
Güzelyurt bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Güzelyurt'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.16'da kılınacak.
Ortaköy bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Ortaköy'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.17'de kılınacak.
Sarıyahşi bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Sarıyahşi'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.18'de kılınacak.
Sultanhanı bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Aksaray Sultanhanı'nda 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.