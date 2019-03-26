Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı. Yangında yaralananlar olurken çok sayıda itfaiye ekibi de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Aksaray-Adana karayolunun 6.

Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan bir firmaya ait büyük bir depoda yangın çıktı. Yangında yaralananlar olurken çok sayıda itfaiye ekibi de yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

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