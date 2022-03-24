'Akşama ne pişirsem' diye düşünenlere tarif: Fas usulü kuskus tarifi nasıl yapılır?
Yedikçe yedirten Fas usulü kuskus tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Fas usulü kuskus tarifi
Fas usulü kuskus malzemeler
- Bir bardak kuskus
- Tereyağı
- Bulyon ya da bir buçuk bardak tavuk suyu
- Kabak
- Fasulye
- Nohut
- Kırmızı biber
- Arzuya göre baharat (kakule, kişniş, yenibahar, tarçın, karabiber, kimyon)
Fas usulü kuskus yapılışı
Eğer bulyonla yapıyorsanız bir buçuk bardak suyu tavaya alıp, içerisine bulyon ve bir çay kaşığı tuz birazda zeytinyağı ekledikten sonra kaynamaya bırakın. Tavuk suyu kullanıyorsanız da kaynamış tavuk suyunda aynı işlemi uygulayın. Kaynadıktan sonra tavayı ateşten alıp içerisine bir bardak kuskusu ekleyin. Tavanın ağzını kapatarak 5 dakika bekletin. Diğer yandan bir tavada bir kaşık tereyağını eritin. Şişmiş ve suyunu çekmiş olan kuskusa ekleyin, ateşe alıp birkaç dakika karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Tercihen wok tavada bir bardak haşlanmış ya da konserve nohutu, yeşil fasulyeyi, dilimlenmiş kabağı, biberi ve baharatları kızartın. İsteğe göre kayısı kurusu da ekleyip tüm karışımları kuskusla buluşturun. Afiyet olsun.