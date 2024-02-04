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Kadın - Aile Akşam masasında olmazsa olmaz! Anne eli gibi salçalı bulgur pilavı: O saatte sıcak şekilde oda geliyor! Yapmak basit
Kadın - Aile

Akşam masasında olmazsa olmaz! Anne eli gibi salçalı bulgur pilavı: O saatte sıcak şekilde oda geliyor! Yapmak basit

Yeniakit Publisher
2024-02-04 00:38:00 - 2024-02-04 00:50:34
Akşam masasında olmazsa olmaz! Anne eli gibi salçalı bulgur pilavı: O saatte sıcak şekilde oda geliyor! Yapmak basit

Herkes tarafından sevilen bulgur pilavını bu pratik tarif ile akşam yemeklerinin kurtarıcısı yapabilirsiniz. İşte anne eli değmiş gibi bir tarif... Mutfaktan sıcak çıkan ve tarif dünyasında ses getiren tarifi herkes yaptı.

Birbirinden lezzetli ve pratik tarifler arasında geleneksel bir favoriye ne dersiniz? Lezzetli bir salçalı bulgur pilavı tarifini aynı anne eli değimiş gibi yapmak mümkün. İçindeki malzemeler ve kolay yapımıyla sofralarınıza lezzet katacak bu tarif, özellikle özel günlerde kurtarıcınız olabilir. İşte, mutfakta pratik çözümler arayanlar için harika bir seçenek olan salçalı bulgur pilavının nefis tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı köftelik ince bulgur
2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 adet orta boy soğan
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1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

4 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tencereye sıvı yağ veya tereyağı alınır ve orta ateşte ısıtılır.

İsteğe bağlı olarak doğranmış soğan eklenip pembeleşene kadar kavrulur.

Domates ve biber salçası eklenip birkaç dakika daha kavrulur.

İnce bulgur eklenir ve salçalı karışım ile bulgur kısık ateşte kavrulur. Bulgurların renk alması önemli.

Tuz ve pul biberi eklenip karıştırılır.

Sıcak su veya tavuk suyu ilave edilir. Karıştırılır.

Tencerenin kapağı kapatılır, pilav suyunu çekene kadar pişirilir.

Pilavın altı kapatılır ve üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu koyarak demlemeye bırakılır.

Demlendikten sonra karıştırarak servis yapılır.

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