Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni kim oldu? Akşam gazetesinde Murat Kelkitlioğlu'nun yerine kim getirildi?

Akşam Gazetesi yönetiminde son dakika değişiklik oldu. Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Murat Kelkitlioğlu kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Peki Murat Kelkitlioğlu'nun yerine kim getirildi? Akşam Gazetesi yeni genel yayın yönetmeni kim oldu? İşte Türkmedya grubu içinde yer alan Akşam Gazetesi yeni genel yayın yönetmeninin ismi...

Kurulduğu günden bu yana yerli ve milli bir duruş sergileyen ve 1 Kasım 2018’de 100. yılını kutlayan Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu atandı.

TürkMedya’dan söz konusu atama kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu görevi şimdiye dek başarıyla sürdüren Murat Kelkitlioğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edilirken, “Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, bugün itibarıyla Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Bugün itibarıyla yeni görevine resmen başlayan Kartoğlu’nun, annesinin ani rahatsızlığı nedeniyle Rize’de olduğu öğrenildi.

Murat Kelkitlioğlu 1971 senesinde Ünye'de dünyaya geldi.

1994 senesinde Yeni Şafak'ta çalışmaya başladı. Bir çok özel haberin altında imza atan Murat Kelkitlioğlu'nun gazetecilikteki ikinci adresi Ufuk Güldemir'in kurucusu olduğu Habertürk oldu.

Muhabirlik görevinden kısa bir süre sonra Habertürk'te genç yaşta Haber Müdürü oldu. Batık Bankalar dönemini yaşayan Türkiye'nin çok ses getiren haberlerinin altına imza attı. Dönemin gündemde en çok konuşulan haberlerini yaptı.

İlerleyen zamanlarda Tercüman gazetesinde çalışmaya başladı. Tercüman'da köşe yazarlığı yaptı.

Daha sonra Star'a geçti. Burada da köşe yazarlığı ve yazıişleri müdürlüğü yapan Kelkitlioğlu, bir süre sonra da Güneş'in genel yayın yönetmeni oldu.

Güneş'teki görevini bıraktıktan sonra Akşam gazetesine geçen Kelkitlioğlu, halen Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenidir.

Murat Kelkitlioğlu, evli ve biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk babasıdır.