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Aksakallı ve İspirli ailelerinin acı günü

Gazeteci-Yazar Muhammet İspirli, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:52
Aksakallı ve İspirli ailelerinin acı günü

Gazeteci-Yazar Muhammet İspirli, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli ve BEAH Basın Danışmanı Emrah İspirli’nin dayıları Cafer Aksakallı son yolculuğuna uğurlandı.


Erzurum’un eski berber esnaflarından, uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra memleketine dönen ancak bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Aksakallı, dün akşam saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu.


Çalıştığı Hollanda’da kendini Kur-an Kursu, Cami ve hayırsever işlerine adayan Cafer Aksakallı, 82 yaşında 5 çocuk babasıydı.


Cafer Aksakallı’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gürcükapı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze Namazına Ak Parti Yakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar, basın mensupları ve yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:52
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