Aksa’da İsrail marşı okudular

Barbar Siyonistler, İslami değerleri çiğnemeye ve Müslamanları tahrik etmeye devam ediyor... Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı’nın ikinci gününde yüzlerce ırkçı Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’den yapılan yazılı açıklamada, Sukot Bayramı’nın 2. gününde 420 Yahudi’nin polis korumasında Harem-i Şerif’e baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “Tapınak İçin Öğrenciler” adlı ırkçı Yahudi derneği üyesi Siyonistlerin Mescid-i Aksa’nın avlusunda İsrail’in ulusal marşı HaTikva’yı yüksek sesle okudukları ifade edilerek, söz konusu davranışla Harem-i Şerif cemaatinin provoke edildiği kaydedildi. Bir hafta sürecek olan Sukot Bayramı nedeniyle ırkçı Yahudiler, Aksa’ya baskın yapılması için çağrılar yapıyor.

420 ırkçı Siyonist’in Müslümanların ilk kıblesine girmesinin yanı sıra İsrail polisi, Kubbetu’s Sahra Camii’nin üstünde çalışma yapan 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.