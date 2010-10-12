Aksa özgürleşecek

Osmanlı dönemindekine benzer bir şekilde aynı binanın tuğlaları gibi olabilirlerse zulmün asla devam edemeyeceğini söyleyen İkrime Sabri, Müslüman ülkelerin yöneticilerini de göreve çağırdı. Liderlerden sadece sözlü kınama istemediklerini dile getiren Kudüs Müftüsü; “İşgali sona erdirmek ve mukaddesleri korumak için fiiliyat sergilemelerini istiyoruz” dedi. Kudüs ve Çevresindeki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen “Mirasımız Tehlikede” konferansı için Türkiye’ye gelen Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, Yeni Akit’e konuştu.



AKSA’NIN TÜRKİYE’NİN EN ÜCRA KÖŞESİNDEKİ CAMİ İLE BAĞI VAR



Müftü Sabri, gecede yapılan konuşmasına atıfta bulunarak; “Kudüs’ün sadece Filistin veya Kudüslülere değil bütün İslam alemine ve özellikle de Türkiye’ye ait olduğunu dile getirmiştim. Bunu belirtirken de Mescid-i Aksa’nın Mescid-i Nebevi ile, Mescid-i Haram ile, Süleymaniye ile, Selimiye ile, Sultanahmet ile bir bağı olduğunu söylemiştim. Evet, ama aynı zamanda Kudüs Türkiye’deki en ücra köşedeki bir köy camisi ile de bağı olan bir kutsal mekandır. Biz Kudüs için Türkiye’nin yediden yetmişe herkesin mücadele ettiğini biliyor ve Türkiye’nin en ücra köşesindeki köylerde dahi bu esaretin bitmesi için bir şeyler yapıldığına inanıyoruz” dedi. Mescid-i Aksa karşısında kendisinin diğer Müslümanlardan fazla hakkı olmadığını dile getiren Kudüs Müftüsü; “Hepimiz, Mescid-i Aksa'ya karşı eşit noktadayız. Sorumluluklarımız aynı. Birlikte korumalıyız” diye konuştu.



OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GİBİ AYNI BİNANIN TUĞLALARI OLMALIYIZ



Kudüs’ün Osmanlı döneminde barışı ve huzuru asırlarca yaşadığını söyleyen Müftü İkrime Sabri; “Şimdi de aynı Osmanlı döneminde olduğu bir olmalı, birlik olmalıyız. Biz o günlerde bir binanın tuğlaları gibi birlikte olduğumuz için başımız öne eğilmiyordu. Dünyaya adalet ile bakıyor ve bu şekilde hayat sürüyorduk. Oysa şimdi başımız önde, Aksa’mız işgal altında” ifadelerini kullandı. Kendisinin de Kudüs Müftüsü olmasına rağmen Mescid-i Aksa’ya girmesinin sürekli yasaklandığına dikkat çeken İkrime Sabri; “Bu zilleti bitirmek için Türk, Arap, Kürt, bütün İslam milletlerinin birleşmesi gerekmektedir” dedi.



YAHUDİLERİN OYUNLARINA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ



Bölgede yaşanan sıkıntıların temel nedeninin İsrail ve İsrail’e sessiz kalan ABD gibi devletler olduğunu ifade eden Kudüs Müftüsü; “Filistin'de yaşanan kargaşa 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra başladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Yahudilere söz verdi, ‘siz burada kalacaksınız’ diye. Yahudiler şimdi kendilerince bir tarih oluşturmaya ve şehri de bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu oyunlara karşı uyanık olmak zorundayız” şeklinde konuştu. İsrail kurulduğundan beri bir mağlubiyet hali yaşadıklarını söyleyen İkrime Sabri; “Buna rağmen Filistin halkı Müslüman olarak vatanına bağlı bir şekilde hayatına devam ediyor” dedi.



ZULÜM ASLA DEVAM ETMEYECEK



“Zulüm asla devam edemeyecektir” diyen Kudüs Müftüsü ve Hatibi İkrime Sabri; “Allah mazlumların dualarını kabul eder. İnsanların yurtlarına tecavüz edilmesi ve gasp edilmesi de bir zulümdür. Gasp edilen bu topraklar da yurtlarına dönmek için bekleyen Filistinliler de er ya da geç ülkelerine dönecektir" diye konuştu. Neye mal olursa olsun Mescid-i Aksa'yı savunmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiren İkrime Sabri; “İşgal hükümeti, attığı adımlardan geri dönmeli” dedi. Mescid-i Aksa’ya zaman zaman Müslümanların alınmadığını ifade eden Kudüs Müftüsü; “İşgal hükümeti Aksa’mızda namaz kılanları men etmektedir. Buna rağmen biz, içeriye alınmasak da Mescid-i Aksa'ya gitmeye devam edeceğiz. Fakat biz Müslümanların, ümmetin duruşlarını merakla bekliyoruz. Çünkü bize ‘intifadayı başlatın’ denilirken kendilerinin sessiz sakin kalmalarını istemiyoruz. Çünkü Kudüs sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanlarındır” şeklinde konuştu.



LİDERLER SADECE SÖZDE KALMASIN, FİİLİYATA GEÇSİNLER



“Herkes kendi sorumluluğunun farkına varsın” diyen Kudüs Hatibi, “Müslüman liderlerin Mescid-i Aksa için duruşlarını netleştirmeleri gerekiyor” diye konuştu. İkrime Sabri şöyle devam etti: “Biz, harekete geçilmesi için Kudüs'te olanları anlatıyoruz. Fakat üzülerek söylemeliyim ki İslam dünyasına derin bir sessizlik hakim. Onlar, önemsiz şeyler için öfkeleniyor. Halbuki onların Mescid-i Aksa için öfkelenmeleri gerekirdi. Arap ve İslam devletlerinden sadece sözlü kınama istemiyoruz. İşgali sona erdirmek ve mukaddesleri korumak için fiiliyat sergilemelerini istiyoruz. İslam ülkelerindeki yöneticilerin sorumluluklarını hissetmeleri ve bunun gereğini yapmaları gerekir. İlk aşamada siyasi, ekonomik, diplomatik ve enformasyon alanında baskı kurulabilir. Bu arada tabii Kudüslüler, elleri kolları bağlı kalmayacak. Halkımız, intifadasına başlarsa hiç kimseden onay vermesini beklemez.” Kudüs Müftüsü ama Aksa’ya girmesi yasak Kudüs ve Çevresindeki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen “Mirasımız Tehlikede” konferansı için Türkiye’ye gelen Kudüs Müftüsü İkrime Sabri aslında bir süre önce bu bayrak yarışını bir başkasına bıraktı. Şu anda Eski Kudüs Müftüsü ve halen Kudüs Hatibi. Çünkü işgal devleti, Mescid-i Aksa’nın bu yılmaz, yorulmaz mücahidinin Aksa’ya girmesini sürekli yasaklıyor. Önce 6 ay ceza verdiler. O ceza bitmeden bir 6 ay daha ceza verdiler. Kudüs Müftüsü ama Mescid-i Aksa’ya giremiyor. Bölgedeki zulmün en önemli göstergelerinden birisi bu sanırım. Onca milletvekili, bakan İsrail zindanlarında. 10 bin civarında tutuklu... Her geçen gün haberleri gelen şehitler... Yoksullaştırılan ama daha önemlisi giderek tarihinden ve kültüründen kopartılmak istenen topraklar. Çok büyük bir katliam var bölgede. Buna karşın artık direniş noktaları da daha kapsamlı, daha planlı ve daha derinden gelişiyor. Direnişin merkezi isimlerinden birisi de işte eski Kudüs Müftüsü ve yeni Kudüs Hatibi İkrime Sabri. Arkadaşımız M. Mustafa Uzun’a konuşan Kudüs Müftüsü İkrime Sabri; “Müslüman liderlerin Mescid-i Aksa için duruşlarını netleştirmeleri gerekiyor. Liderlerden sadece sözlü kınama istemiyoruz. İşgali sona erdirmek ve mukaddesleri korumak için fiiliyat sergilemelerini istiyoruz” dedi.