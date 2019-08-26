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Aksa Jeneratör Turquality belgesi aldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
Aksa Jeneratör Turquality belgesi aldı

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör'ün Türkiye’nin ihracat desteği Turquality belgesini aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 kıtada 168 ülkeye ulaşan ihracatıyla Aksa Jeneratör, Türkiye ekonomisine yüksek katkı sunan firmalar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Afrika pazarında yer alan ve kıtanın gelişimini destekleyen Aksa Jeneratör’ün Türkiye, Çin ve ABD’de üç üretim tesisi bulunuyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da 13 ofis, 4 temsilcilikle hizmet veren Aksa, 2018 yılında 1,5 milyar lira ciroya ulaştı. Firmanın cirosunun 210 milyon doları yurt dışı satışlardan sağlandı.

Uluslararası alanda Gana Kotoka Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi gibi dev projelerde yer alan Aksa Jeneratör, son olarak Okyanusya’nın turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’ne 10 megavatlık elektrik santrali projesine enerji desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Aksa'nın dünya çapında birçok enerji santrali, askeri tesis, havalimanı, alışveriş merkezi ve spor tesisi projesinde yer aldığını vurgulayarak, "2025 yılında 1 milyar dolar ciro ve ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışan Aksa, Turquality damgasıyla dünya pazarlarındaki yerini sağlamlaştırdı. Her zaman gücüne ve potansiyeline inandığımız ülkemizi Turquality belgesiyle temsil etmek büyük bir gurur olduğu kadar aynı zamanda bize büyük sorumluluk yüklüyor. " değerlendirmelerinde bulundu.

Büyüme stratejisinin bir parçası olarak Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa’daki yatırımlarını sürdüreceklerini kaydeden Peker, "Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarlarındaki olası fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek, gelişimimizi hızlandıracağız. Uzun dönemde Brezilya ve Avustralya pazarlarında da pazar payını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
  1. AKSA JENERATÖR
  2. Turquality
  3. Turquality Marka Destek Programı

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