Aksa Doğalgaz Gümüşhane - Bayburt Bölge Müdürü Yavuz Vali Pehlivan’ı ziyaret etti AKSA Doğalgaz Gümüşhane-Bayburt Bölge Müdürü Erol Yavuz Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

AKSA Doğalgaz Gümüşhane-Bayburt Bölge Müdürü Erol Yavuz Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Yavuz’dan çalışmaları hakkında bilgiler alarak yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Bayburt’ta sürdürülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulan ziyaret vesilesiyle Vali Pehlivan, Erol Yavuz ve çalışma arkadaşlarına başarı ve kolaylıklar diledi.

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