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Aksa Çocuk Şenliği, Başakşehir'de gerçekleştirilecek

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği (MİRASIMIZ) tarafından düzenlenen 'Aksa Çocuk Şenliği' 5 Ocak günü Başakşehir'de gerçekleştirilecek.

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:58
Aksa Çocuk Şenliği, Başakşehir'de gerçekleştirilecek

MİRASIMIZ derneği tarafından organize edilen 'Aksa Çocuk Şenliği' İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. 

Tarih: 5 Ocak 2019 Cumartesi

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlik, 5 Ocak Cumartes günü saat: 14.00 ile 18:00 arasında tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:58
  1. İstanbul
  2. Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği
  3. Emin Saraç Kültür Merkez
  4. MİRASIMIZ
  5. Aksa Çocukları Şenliği
  6. Aksa Çocuk Şenliği

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