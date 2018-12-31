Aksa Çocuk Şenliği, Başakşehir'de gerçekleştirilecek

MİRASIMIZ derneği tarafından organize edilen 'Aksa Çocuk Şenliği' İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Tarih: 5 Ocak 2019 Cumartesi

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlik, 5 Ocak Cumartes günü saat: 14.00 ile 18:00 arasında tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin de katılımıyla gerçekleştirilecek.