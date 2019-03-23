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Aksa Camii'nde sona gelindi

Balıkesir’de, Kudüs Mescidi Aksa Harem-i Şerif’i içerisinde bulunan Kubbet-üs Sahra Camii modeli örnek alınarak yapılan “Aksa Camii” şu günlerde açılışa hazırlanıyor. Kubbesi göz kamaştıran caminin yapımında sona yaklaşıldığı belirtildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:08
Aksa Camii'nde sona gelindi

Kudüs Camii Ve Kuran Kursu Yaptırma Ve Yaşatma Derneği tarafından Balıkesir’de 23 Mart 2018 tarihinde temeli atılan ve yapımına başlanan Aksa Camii’nin inşaa çalışmaları devam ediyor. Kubbenin yanı sıra Kubbet-üs Sahra’nın girişinde bulunan sütunların bir benzeri Afyon’da yaptırılıp caminin girişine konumlandırıldı. Yapılan bu çalışmayla Anadolu insanının Mescid-i Aksa sevdasını bir kez daha gözler önüne seren cami derneği, Cami ekseninde ibadetin yanısıra gençlere yönelik çalışmaları da hedefliyor.

Gençlik Merkezi de olacak

Gençlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini, bu konuda cami yaparken değil, cami bittikten sonraki sorumluluklarının daha büyük olduğunu belirten dernek yönetimi, caminin bodrum katını gençlik merkezi olarak gençlere tahsis edecek.

Su kuyusu bulundu

Şadırvan yapımı sırasında ilginç bir olayla karşılaşıldı. Temel kazılırken su kuyusuna rastladıklarını belirten dernek yönetimi, kuyudan günlük 144 m3 civarında su çıktığını ve bu suyun caminin su ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Daha detaylı bilgi almak ve bu çalışmaya ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için:

Dernek Mütevelli Heyet Başkanı-İlhan Deniz 05373256066

Mescid-i Aksa neresidir ?

İnsanlar kubbesi sarı renkli olan mescidi genellikle Mescid-i Aksa olarak biliyor. Fakat bu bilgi yanlış. Mescid-i Aksa: kubbesi renkli olan mescidin, yani Kubbett-üs Sahra'nın da içinde bulunduğu 145 dönümlük alanın ismidir. 

Kaynak: habervakti.com

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:08
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