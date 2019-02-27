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Akrobat hırsız, büfeyi tavandan girerek soydu

Elazığ’da bir hırsız tavandan girdiği büfeden 2 bin 500 TL’lik sigara çaldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
Akrobat hırsız, büfeyi tavandan girerek soydu

Elazığ’da bir hırsız tavandan girdiği büfeden 2 bin 500 TL’lik sigara çaldı. Hırsızın içeri girmesi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, bir hafta önce merkeze bağlı Yeni Mahallede bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zülfü Acar’a ait büfeye tavandan giren hırsız, piyasa değeri 2 bin 500 TL’nin üzerinde olan yaklaşık 250 adet sigara çaldı. Hırsızlığı fark eden büfe sahibi durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışma ile hırsızı yakaladı. Hırsızın tavandan girmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı büfenin 2016 ve 2018 yılında da soyulduğu öğrenildi.


Büfesinin 3 sefer soyulduğunu aktaran Mehmet Zülfü Acar, “İlk olarak anahtarları makasla kırıp girdiler. O zamanlar kamera olmadığı için soyan şahıslar yakalanmadı. İkinci soygun ise 2018’in Temmuz ayında oldu.Üçüncüsünde çatıyı kırıp içeri girdiler. Sabah namazını kılıp içeri girdiğimde çatı kırılmış olduğunu gördüm. 155’i aradım, o kişi de yakalandı.İnsanlar helal yoldan kazanmayıp başakların hakkını gasp etmeyi seviyorlar. Buranın kapısı penceresi yok. Devlete vergi veriyor ve çalışıyoruz. Bu insanların neden alın terini çalıyorlar. Ben buna son derece karşıyım. Ülkemizde yasalar caydırıcı değil. Caydırıcı olsaydı bu insanlar bunu yapmazdı. Artık ben bu büfeyi satmayı düşünüyorum. Artık bana bıkkınlık geldi" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
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