Akrep sokan tatilciyi UMKE ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı Antalya'daki olayın kurtarma anları drone'la da görüntülendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kamp yaptıkları alanda akrep sokan kadın, UMKE ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan Sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp yapan İrem Yılmaz'ı (27) kolunun 3 yerinden akrep soktu. Kolunun uyuşmaya başlamasının ardından Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait TCG-105 botu denizden ve UMKE ekipleri de karadan tatilciyi bulmak için arama yaptı. Drone'la yapılan aramalarda tatilcinin Ceneviz koyunda olduğu belirlendi. Koya botla yanaşan ekipler, ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Bota alınan Yılmaz, Çıralı Sahili'ne getirilerek ambulans ile Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kurtarma anı drone'la da görüntülendi.



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