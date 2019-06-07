0553 313 94 23

Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti

Yavuzeli’nde 6 yaşındaki kız çocuğunu evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep soktu.

07 Haziran 2019 Cuma 14:04
Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti

Yavuzeli’nde 6 yaşındaki kız çocuğunu evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada akrep soktu. Zehirlenen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı Ballık kırsal mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Meryem K., Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evinin bahçesinde oyun oynarken akrep sokması sonucu zehirlendi. Çocuğun hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören anne ve babası 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zehirlenen çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü. 2 gün boyunca hastanede yaşam savaşı veren küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Küçük kızın cenazesi Ballık kırsal mahallesinde defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saçlarınızın uzama hızını yavaşlatmak mümkün mü?
    1. Saçlarınızın uzama hızını yavaşlatmak..
    2. Yeni Malatyaspor'da olağan genel..
    3. Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı
    4. Ambulans helikopter yaşlı adam için..
    5. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Kuzey..
    6. Kahvaltı önerileri | Zinde bir güne..
    7. Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını..
    8. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    9. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    11. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    13. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    14. Başkan Erdoğan konuşuyor
    15. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    16. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    17. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    18. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    19. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    20. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı