75 yaşındaki akrabasını uyurken tabancayla vurarak öldürdü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Tahir A. (35), akrabası olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Ramazan Kanatlı'yı uyurken tabancayla vurarak öldürdü. Jandarma katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.20 Eylül 2019 Cuma 12:25
Olay, bu sabah erken saatlerde kırsal Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir A., evine girdiği akrabası Ramazan Kanatlı'yı, yatağında uyuduğu sırada tabancayla vurdu. Olayın ardından evden çıkan Tahir A., çevredekilere Kanatlı'yı öldürdüğünü söyleyerek, olay yerinden kaçtı.
Çalışma başlatıldı
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Kanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kanatlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma Tahir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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