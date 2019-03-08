Akrabalarını öldüren zanlı adliyede İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan ve olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetlerin ardından kaçan ve Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ile şüphelinin kardeşi Olcay Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Gürkan, özel harekat polisleri eşliğinde ve çelik yelekli olarak zırhlı polis aracına bindirildi. Zanlılar, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. - Olay Şinasi Gürkan, iki gün önce Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürmüştü. Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurmuş, Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan emniyetteki ifadesinde "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." şeklinde itirafta bulunmuştu.

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