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Akrabalarını öldüren cani katil tutuklandı

İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

08 Mart 2019 Cuma 16:40
Akrabalarını öldüren cani katil tutuklandı

 İstanbul'da, iki oğlu, kardeşi ve eski bacanağının oğlunu öldürdüğü, eski bacanağını da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şinasi Gürkan, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cinayetlerin ardından kaçan ve Şişli'de saklandığı günlük kiralık eve düzenlenen operasyonla yakalanan Gürkan, şüpheliyi taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ile şüphelinin kardeşi Olcay Gürkan, Büyükçekmece Adliyesine getirildi.

Savcılıkta yapılan sorguların ardından şoför ve daireyi kiralayan 2 kişi serbest bırakıldı. Şinasi Gürkan "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle, kardeşi Olcay Gürkan ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Şinasi Gürkan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, zanlının kardeşinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Zanlının savcılık ve hakimlik sorgularında cinayetleri kabul ettiği öğrenildi.

- Olay

Şinasi Gürkan, iki gün önce Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde birlikte yaşadığı oğulları Gökmen (16) ve Göksel Gürkan'ı (22) tabancayla ateş edip öldürmüştü.

Daha sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giderek kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) öldüren Gürkan, ardından Başakşehir'de araç içinde buluştuğu eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve yanındaki oğlu Erdal Tiz'i (33) tabancayla vurmuş, Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Şinasi Gürkan emniyetteki ifadesinde "Ailemle aramda miras davası husumetim var. Cinayetleri bu sebepten işledim." şeklinde itirafta bulunmuştu.

Gürkan'ı taksiyle Şişli'ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ile şüphelinin kardeşi Olcay Gürkan da olayların ardından gözaltına alınırken, şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edilmişlerdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:40
  1. İstanbul
  2. cinayet
  3. Şinasi Gürkan
  4. tutuklama

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