Akrabaların ‘su’ kavgası davasında 1 tahliye

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde akraba olan iki grubun çeşmede koyunları sulatma yüzünden çıkan tüfekli, bıçaklı, sopalı kavga sonrası açılan davada 2’si tutuklu 6 sanıklı davada 1 sanık tahliye oldu.

Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi’nde Eylül 2018’de meydana gelen olayda çeşmede subaşında koyunları sulatma yüzünden çıkan tartışma, akraba olan iki grup arasında tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. D.V., H.Y.’yi tüfekle ağır yaralarken, İ.D., D.D. ve Ş.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar. D.V. ile H.H.V. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar H.H.V.(38), D.V.(40), tutuksuz sanık B.V.(65), hem şikayetçi hem sanıklar Ş.D.(42) ve H.Y.(38) ile mağdurlar kadın İ.D.(72) ile Ö.D.(50) ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.V. ile müşteki D.D. ise askerde oldukları için duruşmaya katılamadılar.

Hem şikayetçi hem sanık olan 38 yaşındaki H.Y. mahkemede yaptığı savunmasında “Biz Ş.D. ile birlikte köye ait olan çeşmenin oluklarını tamir ediyorduk. Onların çobanları gelerek koyun sulama konusunda bize tepki gösterdi. Daha sonra araç dolusu bunlar geldi. Hiçbir şey demeden değneklerle bize saldırdılar. Kavga çıktı, D.V. araca gidip tüfek alarak 3 el bana ateş etti. Babaları olan B.V. de oğullarına ‘sık sık, vurun gebersinler, kanını için’ diyordu. Ş.D. kaçtı, onun arkasından da sıktılar, bana sıkılan mermilerden 16 tanesi halen vücudumda duruyor” diye konuştu.

Hem şikayetçi hem sanık olan 42 yaşındaki Ş.D. ise sanıkların değneklerle saldırdıklarını, kendisinin kaçarken arkasından tüfekle ateş ettiklerini, bu sırada annesi İ.D.’nin kolundan yaralandığını anlattı.

Tutuklu sanık D.V. ise olayı şöyle anlattı: “Köy çeşmesinde iki su gözü var. Birisi bize ait, diğeri köye ait. Bizim su gözüne hortum takılı ve 100 metre aşağı koyduk, orada suluyorduk, Çobanımıza, Ş.D. ile H.Y. ‘burada hayvan otlatamazsın, sulayamazsın’ demişler. Biz de gittik, babam B.V., Ş.D.’nin annesi İ.D.’yi arayarak, oğlunun subaşında çobanımızı tehdit ettiğini söyledi. Biz gider gitmez H.Y. yanındaki bıçağı çıkararak bize saldırdı, taş atmaya başladılar. Bende karavandaki tüfeği alarak 1 el havaya, 1 el de hedef gözetmeksizin ateş ettim, yere düştü, yanına gidip bıçağı aldım.”

Mahkeme heyeti gelmeyen sanık ve müştekilerin diğer celseye kadar dinlenilmesine, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı Nisan ayına ertelerken, tutuklu sanık H.H.V.’nin ise tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası Adliye önünde iki grup arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da Adliye polisi tartışmayı büyümeden iki grubu da dağıttı.