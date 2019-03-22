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Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Aksaray’da iki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada tüfekler ateşlendi.

22 Mart 2019 Cuma 00:44
Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Aksaray’da iki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada tüfekler ateşlendi. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.



Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş ve amca çocukları olan Cihan Y. (47), Çiğdem T. (26), Nazar Y. (15), Cihan Y. (18), Dursun Y., Özcan Y., Ömer Y. ve Sezer Y. aralarındaki husumet yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da ev ve arabalarındaki tüfekleri alarak karşılıklı ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan Cihan Y., Çiğdem T. ve Nazar Y., aile fertleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Semt Polikliniğine götürüldü. Fatih Semt Polikliniğine götürülen Cihan Y., Çiğdem T. ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Nazar Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışma neticesinde 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 00:44
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