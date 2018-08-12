THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Gaziantep'te akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 4 yaralı

Gaziantep'te bakkalında oturduğu sırada yeğeni tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Eyüp Ercan hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Olay yerinden geçen 4 vatandaş da kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 07:46
Gaziantep'te akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 4 yaralı

Gaziantep’te, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan uzun süredir küs olduğu yeğeniyle aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Ercan’nın yeğeni yanında bulunan tüfekle Ercan’a art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerinden geçen 4 vatandaşta kurşunların hedefi olup yaralandı. Silahlı kavgada 39 yaşındaki Eyüp Ercan hayatını kaybederken, o anda oradan geçerken yaralanan 4 vatandaşta kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ercan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan’ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 07:46
  1. Şehitkamil
  2. Hasırcıoğlu Mahallesi
  3. Eyüp Ercan
  4. Gaziantep Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya darbe: Kıskıvrak yakalandılar
    1. PKK'ya darbe: Kıskıvrak yakalandılar
    2. Eski yardımcısı ifşa etti! Trump..
    3. Kendisini takip eden sincabı polise..
    4. İran Dışişleri: Türkiye'nin yanındayız
    5. Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin..
    6. Türk çelik şirketlerinden ABD'ye rest!
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Akraba kavgası kanlı bitti! 1 ölü 4..
    9. 4 terörist etkisiz hale getirildi
    10. İstanbul'da trafik kazası! Ölü ve..
    11. Kuveytli profesörden Türkiye için..
    12. Bir dönem Galatasaray forması..
    13. Rizespor Teknik Direktörü İbrahim..
    14. Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...
    15. Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu:..
    16. 4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...
    17. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor..
    18. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    19. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR..
    20. Phillip Cocu Bursaspor maçını..
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?