"Siz bilmezsiniz Metin Akpınar'ın gerçek yüzünü, sözde Atatürkçü"

Yapımcı ve organizatör Murat Yıldırım, Metin Akpınar'la 2012 yılında efsanevi Devekuşu Kabare'yi yeniden sahnelemek için çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, o dönem Akpınar'ın alavere dalavereleri nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadığını belirtti.

Sözde Atatürkçü

Yapımcı Yıldırım, Akpınar'ın sözde Atatürkçü olduğunu, en yakın dostu Zeki Alasya'nın bile arkasından iş çevirdiğini ve nihayetinde de kendisini dolandırarak iflasa süreklediğini iddia etti.

İşte Yıldırım'dan Akpınar'a yönelik şok sözler;

1- 'Kimse tribüne oynamasın! Atatürk'ün manevi kızı ülkü adatepe'nin Atatürk'ün sevdiği şarkılar projesi için akpınar'ın kapısını çaldık. "ben yer almam" dedi. ülkü hanım çok üzüldü'

2- 'Ortağının arkasından iş çevirdi. "bana ekstradan 20 bin lira verin, zeki alasya'nın haberi olmasın" dedi'

3- 'Metin Akpınar beni dolandırdı. ona hakkımı helal etmiyorum'

Murat Yıldırım, "Yapacağımız proje öncesi, Metin Akpınar'ın söylediği 'Zeki'den habersiz bana 20 bin lira ver' sözünü unutamıyorum. Keşke o dönem Zeki Alasya'ya bunu söyleseydim de ortağının nasıl biri olduğunu o da bilseydi" dedi.