Akpınar ve Gezen adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Katıldıkları televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'idam etmekle' tehdit ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis ekipleri eşliğinde Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine getirilmişti. İki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak haftada bir karakola gidip imza atması kararı verildi.24 Aralık 2018 Pazartesi 14:22
Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu sabah polis eşliğinde adliyeye getirilmişlerdi.
Mahkemeye sevk edildiler
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
YORUM YAZ