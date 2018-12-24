Akpınar ve Gezen adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bu sabah polis eşliğinde adliyeye getirilmişlerdi.

Mahkemeye sevk edildiler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.