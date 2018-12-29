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AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? İsmail Erdem kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı?

AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? İsmail Erdem kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Akp’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. 2009 yılından bu güne Sancaktepe Belediye Başkanı olarak görevini yapan İsmail Erdem 2019 mahalli idareler seçiminde bu kez Ataşehir belediye başkanlığına aday gösterildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:37
AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? İsmail Erdem kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı?

AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim? Nerelidir? İsmail Erdem kimdir? Bugüne dek nerelerde görev yaptı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan aday tanıtım toplantısında Akp’nin mahalli idareler seçiminde aday gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. 2009 yılından bu güne Sancaktepe Belediye Başkanı olarak görevini yapan İsmail Erdem 2019 mahalli idareler seçiminde bu kez Ataşehir belediye başkanlığına aday gösterildi.

İsmail Erdem kimdir?

ismail erdem

1959 yılında Sivas'ta doğdu. 

1977 yılında MSP Kadıköy baş müşahidi olarak siyasete başladı. 1984 yılında Refah Partisi Kadıköy ilçe teşkilatında seçim işleri başkanı olarak yer aldığı İlçe yönetiminde 2 dönem seçim işleri, 2 dönem teşkilat başkanlığı yaptı.1991 Genel Seçimlerinde, Refah Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 1995 - 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisinde İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 Yerel Seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. 

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Parti İl Genel Meclis Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 2001 - 2004 yılları arasında AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde 1. Bölge SKM Başkanlığı yaptı. 

2004 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü. 

2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde, iki dönem üst üste Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevini devam ettirmektedir. 

Başkan ERDEM, aynı zamanda, 20.675 sporcu ile Türkiye'nin en fazla lisanslı sporcuya sahip ikinci spor kulübü olan Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir. 

Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almakta; 

Ensar Vakfı Genel Merkez 1 dönem yönetim kurulu üyesi 

İstanbul Dostluk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği 

Kurucusu olduğu Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı 

Sivaslıların Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Platformu Başkanlığı ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

"Yerel Siyaset ve Belediyecilik" isimli bir kitabı bulunmakta, birikimlerini 2 dönem İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler Bölümü'nde Yüksek Lisans öğrencilerine aktarmıştır.Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olup evli ve dört çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:37
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