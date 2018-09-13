THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle uyarıda bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:44
AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı uyarıda bulundu. 

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı ve cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli olacağı, metrekareye 60-90 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm ekipleri, kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Ekipler ana arterlerde, yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri de konuya ilişkin bilgilendirildi. 

AKOM'DA KRİZ YÖNETİMİ OLUŞTURULDU

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 865 personel, bin 670 araç ve iş makinesi, 385 motopomp, 269 jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre sağanağa karşı alarmda olacak.

AKOM, tüm birim sorumlularını toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecek.

Vatandaşlar, muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve itfaiyeyi arayabilecek. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkmaları gerektiği durumlarda ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuluyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:44
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. AKOM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düşmez kalkmaz bir Allah!
    1. Düşmez kalkmaz bir Allah!
    2. Bakan Gül: Türkiye yargının karşısına..
    3. Ağrı kesici kalp krizi riskini artırıyor
    4. Kenan Sofuoğlu, motosikletle F-16..
    5. Merkez'in kararının ardından dolar..
    6. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    7. Hipertansiyon hastasıysanız...
    8. Gülen'in manevi oğlunun cezası belli..
    9. MR'da kanser riski
    10. Stres kabustan bin beter
    11. AKOM'dan sağanak yağmur uyarısı
    12. ‘Ah bir bahçem olsa’
    13. Soylu uyardı: Böyle düşünürsek hata..
    14. AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!
    15. Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni..
    16. İran'dan tehdit gibi açıklama: Süper..
    17. Kapatılan FETÖ yurdunda büyük yangın
    18. Trabzon'da baba oğluna kızıp mahkemeye..
    19. Çin'de servis ettiği yemekte fare..
    20. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98..
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir