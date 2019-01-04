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AKOM'dan megakent için uyarı: Kar ve tipi geliyor! İstanbul hava durumu

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da bu akşam saatlerinde kar yağışının görüleceği uyarısında bulundu. Kar yağışı şehrin bazı kesimlerinde tipi şeklinde etkili olacak.

04 Ocak 2019 Cuma 02:30
AKOM'dan megakent için uyarı: Kar ve tipi geliyor! İstanbul hava durumu

Megakent İstanbul yeni yılın ilk karıyla bu geceden itibaren tanışacak. Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışıyla şehrin beyaza bürünmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için son dakika uyarısı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'un yoğun kar yağışının etkisinde kalacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 02:30
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