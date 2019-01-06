AKOM'dan "kar" uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak, il genelinde kar şeklinde süreceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk havayla şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görüldüğü hatırlatıldı.

Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde görülen yağışların, çoğunlukla kar şeklinde olduğu, Çatalca'ya bağlı Binkılıç mahallesi olmak üzere çeşitli mahallelerde ise kar yüksekliğinin 10 ila 25 santimetre aralığında ölçüldüğü aktarıldı.

-İl genelinde kar yağışı etkili olacak

Soğuk havanın 09 Ocak Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı kaydedilirken, şöyle denildi:



"Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazırdır. Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."