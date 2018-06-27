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AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji İstanbul’da bu gece beklenen şiddetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:47
AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha!

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yağış etkili oluyor. Bölgesel olarak dolu yağışı da görülüyor.

Zaman zaman kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nın tamamında gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Yağmurun özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili olması öngörülüyor.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında ise sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 23:47
  1. İstanbul
  2. AKOM

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