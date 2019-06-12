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AKOM 7/24 mesaide

Başkent’te 9 Nisan Pazar günü başlayan ve hafta sonuna kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) oluşturuldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
AKOM 7/24 mesaide

Başkent’te 9 Nisan Pazar günü başlayan ve hafta sonuna kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) oluşturuldu.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın bünyesinde kurulan ve tüm birim yöneticilerinin görevlendirildiği AKOM, 7/24 esasıyla ihbarları değerlendiriyor.


Olası su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Merkez, ilgili birimleri ekipleriyle birlikte kritik noktalarda konuşlandırıyor.



Meteoroloji ile işbirliği


AKOM’un çalışmaları hakkında bilgi veren İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, şöyle konuştu:


“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankaralılara daha hızlı ve daha etkin bir hizmet sunabilmek için ASKİ, EGO, Fen İşleri ve İtfaiye birimleri AKOM’da 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Büyükşehir sınırları içerisinde, merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek su taşkınlarına anında müdahale edilmesi başta olmak üzere afet sonrasında da ilgili birimlerle kurtarma ve temizlik çalışmalarını koordine ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile her 30 dakikada bir iletişime geçerek,gelen güncel bilgiler doğrultusunda araç ve personeli anlık olarak yönlendiriyoruz.”



3 günde 310 su baskınına müdahale edildi


Yağışların başladığı Pazar gününden itibaren harekete geçen AKOM, vatandaşlardan gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek olaylara anında müdahale etmeyi sürdürüyor.


Büyükşehir ekipleri son 3 günde 310 su baskınına müdahale ederken, 271 adreste de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
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