AKOM 7 bin 83 personel, bin 357 araçla teyakkuzda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. AKOM yönetiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor.

Metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı çalışıyor

Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri ve AKOM da görev başında.