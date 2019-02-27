AKO Jant'tan 2018'de 4,5 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, üretim hatlarında gelişim ve Endüstri 4.0 uyumu çerçevesinde 2018 yılında gerçekleştirdiği 4,5 milyon dolar yatırımla üretim ve gücünü bir üst seviyeye taşıdı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında araç üreticilerine ve yenileme pazarına ürün sağlayan AKO Jant, 2019 yılında üretimden ihracat oranını yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. AKO Jant bu şekilde, iç pazardaki güçlü konumunu korurken kapasite kullanım oranını da artıracak.

Türk sanayinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant, düzenli yatırımlarla gelişimini sürdürüyor. 23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, üretim hatlarında gelişim ve Endüstri 4.0 uyumu çerçevesinde 2018 yılında 4,5 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi.

Yatırımlarla, yeni jant üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve yine bu kapsamda kurulumu tamamlanan 4 adet robot devreye alındı. Tüm bu adımlar, AKO Jant üretim kapasitesinde artış sağladı.

Bunun yanı sıra, 2018 yılında AG14.00x22.5 inç, AG15.00x22.5 inç, AG16.00x22.5 inç veAG20.00x22.5 inç ebatlarında geniş tabanlı jantlar, zirai ürünler grubunda 16x17 inç jant alternatifini ve askeri kullanıma yönelik ürünlerde 10x20 ve 11x20 ebatlarındaki jantlar, AKO Jant ürün portföyüne eklendi.





- İç pazarda gücünü korurken ihracatta agresif büyüyecek





Türkiye iç pazarında araç üreticisi kurumların yanı sıra yenileme pazarında da güçlü büyümesini sürdüren AKO Jant, kapasite artışını verimli değerlendirmek amacıyla 2019 yılında ihracatta agresif büyüme hedefliyor. AKO Jant, 2019’da iç pazardaki güçlü konumunu sürdürürken, üretimden ihracat oranını da yüzde 80 mertebesine çekmeyi hedefliyor.

Hafif ticari araçlar, otobüs kamyon grubundaki araçlar ve zirai araçlar için sıvama tekniği ile jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, dünya pazarında ticari, zirai, endüstriyel araç üreticileri ve liman ekipmanları üreticilerinin tercihleri arasında yer alıyor. AKO Jant ayrıca, binek otomobiller ve 4x4 araçlar için de üstün kaliteli jant üretimi gerçekleştiriyor. En son teknoloji ile üretilen AKO Jant ürünleri, Güney Amerika kıtasında yer alan Guatemala dahil 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.





- Endüstri 4.0 uyumlu üretim





Sektöründe ilklerin uygulayıcısı olarak öne çıkan AKO Jant bünyesinde, 2018 yatırımları kapsamında, Endüstri 4.0 uygulamalarının temel sistemlerinden biri olan üretim takip sistemi, INPDS ile birlikte uygulanmaya başlandı. Nisan 2018 tarihinde başlayan çalışmalar Aralık 2018 başında tamamlandı.

AKO Jant, üretim esnasında oluşan tüm verilerin doğru ve ölçülebilir hâle getirilmesini sağlayan bu sistemle verimliliği artırarak rekabet etme yönünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sistemle birlikte gerek makine gerekse çalışan performansları 7/24 takip edilerek objektif veriler toplanıyor.

AKO Jant fabrikasında Nisan 2018 tarihinde başlayan çalışmalar Aralık 2018 başında tamamlandı. 1 aylık deneme sürecinden sonra 1 Ocak'ta ise tüm fabrika genelinde devreye alındı. Proseslerin analizleri yapılarak ihtiyaçlar belirlenip ham madde temininden son mamul sevkiyatına kadar tüm süreç boyunca 42 noktadan veri alımına başlandı.

Öte yandan, AKO Jant fabrikası bünyesindeki tüm çalışanlara sistem işleyişi ile ilgili eğitimler verildi ve tüm çalışanların sisteme dahil olması sağlandı.

