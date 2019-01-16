AKO Akü'den kış aylarında yüksek performans

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, kullanılan teknolojiler sayesinde çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha yüksek performans sağlarken yakıt tasarrufuna da katkıda bulunuyor.

AKO Grup bünyesindeki AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, kış aylarında, özellikle soğuk sabahlarda araç çalıştırırken marş basmada sıkıntı oluşmasında, akülerin özellikle soğuk havalarda voltaj gücünü önemli oranda yitirmesi başta geliyor.

Kış yaklaşırken araçlar akü bakımı gerektirebilirken, AKO Prestige ve Turbo Akü marka aküler, sahip oldukları Matrix Press (Punch) teknolojisi sayesinde, kışın bakım gerektirmiyor, çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha yüksek performans veriyor ve yakıt tasarrufuna da katkıda bulunuyor.

AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kazien Tüneli teknolojisi Türkiye'de sadece AKO Akü'de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.







- "Su kaybı nedeniyle 1 yıl dolmadan ömrünü tamamladığı görülmüştür"





Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press teknolojisinin, dünyada az sayıda üreticide, Türkiye'de ise sadece AKO Akü'de kullanıldığını belirterek, "Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi ile ürettiğimiz akülerimiz, kışın bakım gerektirmez ve akünün çok düşük sıcaklığa maruz kaldığı durumlarda dahi, diğer akülere oranla daha fazla performans verir. Yapılan test çalışmalarında, bu teknoloji ile üretilmeyen akülerin, su kaybı nedeniyle 1 yıl dolmadan ömrünü tamamladığı görülmüştür. Oysa Matrix Press teknolojili aküler, benzer koşullarda sorunsuz çalışmasını yıllarca sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Standart akülerin, çok düşük sıcaklık ve şarj durumundan kaynaklanan pozitif plaka deformasyonuna uğrayıp, bozulabildiklerini aktaran Büyükkalender, özel Matrix Press teknolojisine sahip akülerin, bu deformasyona karşı da tamamen dayanıklı yapıda olduğunu kaydetti.

Büyükkalender, Matrix Press akülerin üretiminde kullanılan Kaizen Tüneli ile "Derin Deşarj" özelliği kazandırılan akülerin ağır hizmet şartlarında üstünlük sağlayabildiğine vurgu yaparak "Matrix Press teknolojisi daha uzun ömrü ve daha yüksek performansı daha hafif akü ile sağlar. Akülerde performans plakalardaki aktif malzeme ile sağlanır, Matrix Press teknolojisinde aktif malzeme performansı arttırılırken ızgara ağırlıkları azaltılabildiğinden ağırlık görece azaltılmıştır. Bu durum da aracın görece daha düşük yakıt tüketmesine olanak verir." değerlendirmesinde bulundu.



