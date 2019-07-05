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AKMER başkanı Hamza Er'in annesi Elmas Mutlu vefat etti

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde tedavi gören Akmer Başkanı Hamza Er’in annesi Elmas Mutlu, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:46
AKMER başkanı Hamza Er'in annesi Elmas Mutlu vefat etti

Kanser hastalığı dolayısıyla Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde tedavi gören Aksa İlim ve Davet Merkezi (Akmer) Başkanı Hamza Er’in annesi Elmas Mutlu, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mutlu, 30 Nisan’dan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Merhume, bugün İkindi Namazından sonra Kağıthane Sanayi mahallesi Merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedilecektir.

Akit ailesi olarak Elmas Mutlu’ya Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:46
  1. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi
  2. Hamza Er

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