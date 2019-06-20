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AKMEK yıl sonu sergisi açıldı

Kepez Belediyesinin, 11 yılda başta hanımlar olmak üzere 45 binden fazla kişiye meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK’in, yıl sonu sergisi Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM)’de açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:29
AKMEK yıl sonu sergisi açıldı

Kepez Belediyesinin, 11 yılda başta hanımlar olmak üzere 45 binden fazla kişiye meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK’in, yıl sonu sergisi Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM)’de açıldı.Başkan Tütüncü, açılışta kadınlara yönelik yapacakları çalışmaların müjdesini verdi.


‘Narin Eller, Nadir İşler’ adıyla düzenlenen sergide, AKMEK’in bu eğitim döneminde 20 kurs merkezindeki 5 bine yakın kursiyerin ürettiği el sanatları beğeniye sunuldu.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve eşi Dr Ayşe Tütüncü’nün ev sahipliği yaptığı sergiye Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri ile AKMEK çalışanları, öğreticileri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Başkan Hakan Tütüncü yaptığı konuşmada, “Şehrimizin hanımlarına en güzel sosyal ortamları hazırlamak en önemli sorumluluğumuz. Hanımlarımız, AKMEK’in kurslarında yıl boyu gayretle, el emeği, göz nuru nadide sanat eserlerini ürettiler ve MSKM’de sergiye sundular. Kursiyerlerimizi kutluyorum. Fedakar öğreticilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”ifadesini kullandı.



Kadın koordinasyon merkezinde iyilik hareketi


Tütüncü,Kepez’in hanımlarına yönelik yapacakları çalışmalarla ilgili olarak “Kadın koordinasyon merkezimizi kurmuştuk. Şimdi bu merkezin kurumsal bir yapıya kavuşması ile ilgili çalışmaları hızlı bir biçimde sürdürüyoruz. Koordinasyon merkezimizde kadınlarımızdan oluşan şehir gönüllüleriyle bir iyilik hareketi başlatacağız. Koordinasyon merkezi, bu şehrin güzel insanlarına, sevgili çocuklarına, engellilerine, eğitimine çok önemli katkı sağlayacak sosyal projelere imza atacak. Bu merkezimizin iyilik hareketi de Türkiye’deki bütün belediyelere örnek olacak bir çalışma haline gelecek. Kadınlarımızın ev bütçelerine katkı sağlanmasına yönelik önemli bir çalışmamız olan el emeği çarşılarımızın sayısını artıracağız. Kadın el emeği çarşılarımızı yeni noktalarda açarak, hanımlarımızın üretmiş oldukları sanat eserlerini hem hemşerilerimizle buluşturacağız hem de hanımlarımızın aile ekonomilerine katkı sağlamaları konusunda önemli bir adımı atmış olacağız.Geçtiğimiz yıl iş garantili meslek kursları açmıştık. İş ve istihdam ofisimiz önümüzdeki aylarda hizmete giriyor. " dedi.



Yabancı diller merkezi kuruluyor


Bu dönem hayata geçirecek bir başka çalışmanın da kadın istihdamına doğrudan etki sağlayacak olan yabancı diller merkezi olacağını söyleyen Tütüncü şöyle devam etti: " Turizm şehri Antalya’da, bir lisan öğrenirseniz çok rahatlıkla bir iş bulabilme imkânına kavuşmuş olursunuz.Yabancı diller merkezimizde İngilizce Almanca Rusça başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diller çok hızlı bir biçimde öğretilecek.”


Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından diğer protokol üyeleriyle, kurdeleyi keserek, AKMEK’in yıl sonu sergilerini ziyarete açtı. Tütüncü, daha sonra beraberindekilerle MSKM’nin fuayesindeki sergi stantlarını gezerek, kursiyerleri tebrik etti. AKMEK’in sergisinde;mefruşat, giyim, iğne oyası , ahşap, el nakışı, makine nakışı, resim, kağıt rölyef, keçe ve kırk yama gibi el sanatları ürünleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:29
  1. sergi
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